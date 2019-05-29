صور.. محافظ سوهاج يشارك ذوى القدرات الخاصة والأيتام إفطارهم

سوهاج – عمرو خلف

شارك الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، فى حفل الإفطار الجماعى لـ 1700 فرد من الأشخاص ذوى الإعاقة والأيتام، وأسرهم من مختلف مدن وقرى المحافظة، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.

وتبادل المحافظ الحديث مع ذوى القدرات الخاصة، والأيتام، واستمع إلى مطالبهم، وناقش عدداً من القضايا والموضوعات التى تهمهم، وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل المجتمع السوهاجى.

ولفت "الانصارى"إلى تطبيق نظام الإتاحة بجميع الهيئات، والمصالح، والمبانى الحكومية، والشوارع، والأرصفة، والمدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء أول مجلس طبى متخصص لذوى الإعاقة بسوهاج لخدمة أكثر من 3 ملايين من ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الصعيد.

وأضاف أنه تم دمج ذوى الإعاقة بمختلف مدارس المحافظة، وفى جميع المجالات باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع الفعاليات التى يتم تنظيمها، والعمل دائمًا على تلبية تطلعاتهم.

حضر الإفطار اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة والدكتور بسام عزام السكرتير المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشخصيات العامة، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.



محافظ سوهاج يشارك ذوى القدرات الخاصة والأيتام إفطارهم (1)



محافظ سوهاج يشارك ذوى القدرات الخاصة والأيتام إفطارهم (2)



محافظ سوهاج يشارك ذوى القدرات الخاصة والأيتام إفطارهم (3)



محافظ سوهاج يشارك ذوى القدرات الخاصة والأيتام إفطارهم (4)