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صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشارع محمد على

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:39 م
صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشارع محمد على محافظ بورسعيد خلال جولته
بورسعيد - السيد فلاح
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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد توجيهاته لإزالة كافة الإشغالات على طول شارع محمد على والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم التعدى على حرم الطريق. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ بورسعيد بشارع محمد على والتى أصدر خلالها قرار بإغلاق أحد المحلات لمدة 3 شهور بعد استغلاله للطريق العام وإعاقة حركة المرور والمواطنين بعد أن تم التنبيه علية عدة مرات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الشارع ملك للمواطنين جميعًا ولن يسمح لأحد باستغلال حق المواطن مشددًا على استمرار حملات إزالة الإشغالات.

وشدد "الغضبان"، على أهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على المظهر الرائع الذى يظهر به الشارع حاليًا بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الاولى للشارع ويجرى الآن العمل بكل قوة للانتهاء من الجزء المتبقى.

 
 
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