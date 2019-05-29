صور.. محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة

وخلال الاحتفال الذى حضره كل من المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والشيخ أحمد فؤاد، نائبًا عن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأمل رجب، مدير عام المكتبة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المكتب، قام محافظ الإسماعيلية بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بالمراكز الأولى من أبناء المحافظة موزعين على 6 مستويات للحفظ للقرآن الكريم وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز المالية.



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة



محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (13)