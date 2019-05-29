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صور.. محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:56 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة تكريم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالمحافظة لتكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين فى المسابقة السنوية التى نظمتها المكتبة لهذا العام فى مجال حفظ القرآن الكريم تلاوة وترتيلًا وتجويدًا والثقافة الدينية والتى شارك فيها 150 متسابق من أبناء الإسماعيلية للسنة التاسعة على التوالى وعلى 6 مستويات لحفظ القرآن الكريم.

وخلال الاحتفال الذى حضره كل من المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والشيخ أحمد فؤاد، نائبًا عن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وأمل رجب، مدير عام المكتبة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المكتب، قام محافظ الإسماعيلية بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بالمراكز الأولى من أبناء المحافظة موزعين على 6 مستويات للحفظ للقرآن الكريم وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (1)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (2)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (3)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (4)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (5)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (6)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (7)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (8)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (9)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (10)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (11)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (12)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (13)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (13)

 

محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة (14)
محافظ الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة 

 


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