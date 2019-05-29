صور..محافظة الإسكندرية تشن حملات موسعه على الأسواق والمخابز والمطاعم

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت شوارع حي الجمرك، اليوم الاربعاء، حملة تفتيش مكبرة شاملة على الأسواق والمطاعم والمخابز، بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، ومتابعة مدى الإلتزام بالإشتراطات البيئية والصحية اللازمة.

كما تم إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق، وخاصة بمناطق الأسواق، مثل "زاوية الأعرج" و"فهمى النقراشى" و "إسماعيل صبرى"، والإطلاع على التراخيص الخاصة بالمحال التجارية، والتحفظ على العديد من الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق، بالإضافة إلى تحصيل غرامات فورية من المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي منها 10كيلو من أسماك اللوط، من حلقة السمك بالأنفوشى بها تغير فى الخواص الطبيعية، وكمية من الرنجة الفاسدة بشارع إسماعيل صبرى، وذلك من خلال مباحث التموين والطب البيطرى ومفتش الأغذية.

وقام مكتب صحة الجمرك، بتحرير 8 محاضر لمخالفات، تنوعت بين عدم توفر شهادات صحية للعاملين وباعة متجولين، كما حرر رخص الجمرك 5 محاضر بين إدارة بدون ترخيص وتعديل نشاط، ووجهت إدارتى؛ الرصد البيئى وشئون البيئة الإنذارات لعدد من المخالفات منها؛ توفير مدخنة لبعض المطاعم والإهتمام بالنظافة العامة، وحرر تموين الجمرك محاضر عدم إعلان الأسعار لبعض المحال التجارية.

كما تم التفتيش على عدد من المخابز، ومتابعة مدى الإلتزام بالضوابط اللازمة، وإختبار وزن رغيف الخبز، ومدى مطابقته للمواصفات بشارع، ذلك بالإضافة إلى التفتيش على صرف المخلفات بطريقة آمنة وسليمة، وإستخدام الأدوات الصحية اللازمة، كما تم التفتيش على الشهادات الصحية للعاملين.