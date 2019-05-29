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صور.. مئات اليابانيين يشاركون فى تأبين ضحية حادث الطعن بطوكيو

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:41 ص
صور.. مئات اليابانيين يشاركون فى تأبين ضحية حادث الطعن بطوكيو
وكالات
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شارك المئات من المواطنين اليابانيين فى تأبين الطالبة التى قتلت أمس الثلاثاء، إثر طعنها فى محطة حافلات بالعاصمة طوكيو.

كانت وسائل إعلام يابانية قد أكدت وفاة طفلة فى حادث الطعن الذى وقع فى ضاحية كاواساكى اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو. وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 13 تلميذة وثلاثة بالغين أصيبوا فى واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو أمس الثلاثاء".
 
وقال مسؤول محلى، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أى علامات حيوية بعد الحادث الذى وقع فى مدينة كاواساكى إلى الجنوب من طوكيو"، وفقا لرويترز.
 
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه فى الرقبة.
 
الجريمة اهتزت لها كافة الأوساط فى اليابان
الجريمة اهتزت لها كافة الأوساط فى اليابان
الزهور تحية للطالبة ضحية الحادث
الزهور تحية للطالبة ضحية الحادث
باقات من الزهور فى موقع الحادث
باقات من الزهور فى موقع الحادث
باقات من الزهور
باقات من الزهور
تأبين الطالبة اليابانية المطعونة فى طوكيو
تأبين الطالبة اليابانية المطعونة فى طوكيو
جانب من المشهد
جانب من المشهد
شاب ولحظة حداد
شاب ولحظة حداد
طفلة يابانية تشارك فى تأبين طالبة المدرسة
طفلة يابانية تشارك فى تأبين طالبة المدرسة
لحظة صمت من سيدة يابانية
لحظة صمت من سيدة يابانية
مواطنون يضعون باقات الزهور فى موقع الحادث
مواطنون يضعون باقات الزهور فى موقع الحادث

 


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