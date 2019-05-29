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صور.. "فتحى" مريض بالسرطان فى المنوفية: "أطالب بمعاش عشان أصرف على عائلتى"

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص
صور.. "فتحى" مريض بالسرطان فى المنوفية: "أطالب بمعاش عشان أصرف على عائلتى" فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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معاناة ومأساة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 5 أشخاص، وذلك بسبب مرض رب الأسرة والعائل الوحيد لها نتيجة إصابة بمرض سرطانى وعدم قدرته على العمل وتلبية احتياجات مطالب أسرته البسيطة وهو الأكل والملبس مثل باقى الأسر. 

ويقول فتحى حسن أبو رحمة 39 عاما والمقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عامل باليومية منذ عام على التقريب شعرت بتعب فى البطن لا يطقه أحد وعندما توجهت للكشف عند الأطباء، تبين إصابتى بورم سرطانى فى البنكرياس والقنوات المرارية والمعدة وتم إجراء عملية بأحدى المستشفيات المختصة بهذا المرض، حيث تم استئصال البنكرياس وجزء من المعدة ومن وقتها لا أستطيع العمل نهائيا لأن حالة من وقتها فى تراجع مستمر.

ويشير تقدمت أكثر من مره للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة منذ عام على التقريب وحتى الآن لم يتم صرف المعاش لى، وأنا لا أملك فى الدنيا سوى منزل 55 مترا عبارة عن غرفة وصالة وحمام ومطبخ، وليس لدى دخل ثابت، لأننى كنت أعمل عامل زراعى باليومية وبعد إصابة بالمرض لا أستطيع العمل نهائيا.

ويؤكد كل يوم يمر عليا وأنا أشعر على أننى غيرك قادر على تلبية احتياجات أسرتى المكونة من زوجة و3 أطفال وهم أحمد وآية 11 عاما توأم فى الصف الرابع الابتدائى، وملك 4 سنوات فى الحضانة، أموت فى اليوم مئة مرة.

وطالب فتحى المسئولين بسرعة صرف معاش ليستطيع العيش مثل غيره وتلبية طلبات عائلته.

فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية (1)
 

 

فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية (2)
 

 

فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية (3)
 

 

فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية (4)
 

 

فتحى مريض بالسرطان فى المنوفية (5)
 

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