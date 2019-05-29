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صور.. عقار أيل للسقوط شرق الإسكندرية.. والحى: جار العرض على لجنة المنشات

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:42 م
صور.. عقار أيل للسقوط شرق الإسكندرية.. والحى: جار العرض على لجنة المنشات العقار الآيل للسقوط
الأسكندرية جاكلين منير
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وضعت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول شرق الإسكندرية حاجز خشبى أمام عقار آيل للسقوط، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر، جاء ذلك تحت إشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزة أول وبمتابعة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.
 
وتوجهت وحدة الإزالة المسائية لعمل حاجز خشبي أمام عقار فاطمة عبده بشارع وادى الملوك لحين عرضه على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.
 
من جهة أخرى، قام العميد خالد كشك، رئيس حي ثان المنتزة، بمتابعة أعمال الرصف ورفع الكفاءة، التي تتم بقطاعات شارع 30 عرامة، والتي تتم من قبل مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية من خلال شركة حورس للرصف.  
 
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لجنة المنشأت الايلة للسقوط

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