صور.. ضبط وإعدام 125 كيلو مواد غذائية بطور سيناء خلال حملة على الأسواق

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة على الأسواق والمحال بطور سيناء، حيث تشكلت لجنة من المديرية برئاسة دكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة اﻷغذية بالمديرية وعضوية مفتشى الاغذية باﻹدارة ومكتب صحة طور سيناء مدحت احمد وهشام نظيم ومحمد شعبان، بناء على تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتكثيف المرور وتشديد الرقابة علي اﻷسواق وأماكن تداول اﻷغذية والمشروبات استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وذلك للمرور الدورى على المنشات الغذائية وخاصة أماكن تصنيع وبيع الكعك والبسكويت ومنافذ بيع الحلويات وأسفر عمل اللجنة المرور على 22 منشاة وتم غلق منشأة غذائية بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

وتم سحب 10عينات مواد غذائية مختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية وتحرير 13 محاضر جنح صحية، كما تم إعدام 125 كيلو اغذية متنوعة من الكعك والبسكويت وإعدام 37 لتر مواد غذائية سائلة مختلفة، كما تم استخراج 50 شهادة صحية للعاملين بالمنسآت الصحية.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، سوف تستمرأعمال اللجنة والمرور المفاجيء على جميع المنشات الغذائية بمدينة طور سيناء وكافة مدن المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من وصول غذاء صحى وأمن للمواطنين.