صور..شرطة المرافق بالإسكندرية تشن حملة مكبرة على المنتزة

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت شرطة المرافق بالإسكندرية، حملة مكبرة على الشوارع والميادين العامة والاحياء منها حى المنتزة، لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات والتند الصاج المخالفة.

وترأس الحملة، رئيس شرطة مرافق المنتزه أول، معاونى أشغال الطريق، وحدة الإزالة، إدارة رخص المحلات، إدارة الإيرادات، شرطة مرافق المنتزه اول.

كما تم ازالة الاشغالات، وإزالة التند الصاج المخالفة، وتحصيل غرامات فورية لردع المخالفين، وإزالة تعديات المحلات على الطريق العام، وذلك بشوارع اديب معقد، السيوف شماعه، شارع امين حسونه، شارع الفلكى الملك، شارع مسجد سيدى بشر، شارع مصطفى كامل، منطقة درباله، ميدان توريل.