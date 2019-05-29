صور.. سجينات النساء يستقبلن أطفالهن لتناول الإفطار معهن فى القناطر

كتب محمود عبد الراضي

وافق قطاع السجون على زيارة 12 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء، بهدف لم شمل الأسرة، حيث حضر مسئولو دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، وقد اطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن وتناولوا الإفطار معهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والحرص على الاستقرار النفسى والإجتماعى لكافة النزلاء .



احتفالية السجون



استقبال السجينات للأطفال



جانب من استقبال الأمهات للأطفال