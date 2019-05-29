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الأربعاء، 29 مايو 2019 09:37 م
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صور.. رفع 80 طن قمامة فى حملات نظافة مكبرة بالمحلة الكبرى

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:12 م
صور.. رفع 80 طن قمامة فى حملات نظافة مكبرة بالمحلة الكبرى جانب من حملة رفع المخلفات
الغربية – مصطفى عادل
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شن مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع حي اول وثان المحلة،  حملات نظافة مشتركة للارتقاء بمستوى النظافه العامه بمدينة المحلة الكبرى، ورفع جميع التراكمات الموجوده داخل شوارع المدينة.
 
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تسوية الارض بعد رفع المخلفات
 
وتم استكمال حملة النظافه المجمعه المشتركه بشارع الترعة، واستمرت على مدار يومين تم رفع خلالها ما يقرب من 80 طن من القمامه والمخلفات، وتم الدفع بعدد من اللوادر و السيارات لتحميل القمامه المتواجده على جانبى الطريق، وتم تمهيد الشارع نظرا لاعمال الرصف الجاريه حاليا بالشارع، كما امتدت اعمال الحملات لشارع سكه قطور، وتم توجيه العديد من المعدات للمشاركه في اعمال رفع القمامة.
 
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 اثناء رفع المخلفات بالوادر
 
و فى نطاق حى أول المحلة تم القيام بحملات نظافه شملت المنطقه الصناعية والرجبى و أرض الشامى و طريق كفر الشيخ، وتم رفع كميات كبيرة  من أكوام القمامه المتراكمة و تسويه الشوارع بالجريدرواستخدام سيارات رش المياه فى اعمال التمهيد.
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اثناء الحملة 

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اخبار محافظة الغربية

مجلس مدينة المحلة

حملة نظافة

المحلة


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