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الأربعاء، 29 مايو 2019 01:52 م
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صور.. رئيس مدينة برج العرب تشن حملة نظافة وتجميل على الشوارع

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:22 م
صور.. رئيس مدينة برج العرب تشن حملة نظافة وتجميل على الشوارع رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة
الاسكندرية جاكلين منير
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قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم الأربعاء، بشن حملة نظافة بشارع حسن علام ببرج العرب القديم، بحضور مدير إدارة الرصد البيئى، وبالتعاون مع مسئولى شركة النظافة، لمتابعة حالة النظافة العامة وكفاءة الطرق بهذه المناطق.
 
كما تم خلال الجولة،رصد كافة تجمعات القمامة، وتم التوجيه لشركة النظافة، بعمل اللازمـ حيث تم رفع جميع تجمعات القمامة، كما تم رصد كميات كبيرة من الردم والمخلفات، و تم التوجيه بسرعة تجريف الشوارع ورفع المخلفات منها، وذلك لرفع كفاءة الطرق.
 
كما تم العمل،على تجهيز ونظافة المسطحات الخضراء من قبل إدارة الحدائق، وعمل صيانة لكشافات الإضاءة بالشارع من قبل إدارة الكهرباء، وقامت إدارة إشغال الطرق برفع كافة الإشغالات والمتعديات على حرم الطريق، وكذلك معالجة الهبوطات بالطريق من قبل إدارة الطرق ، لتحسين كافة خدمات الشارع تيسيراً للمواطن ولإستقبال موسم الصيف.
 
جاء ذلك،وفقا لتكليفات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، بالمتابعة اليومية لحالة النظافة العامة، وكفاءة الطرق بجميع الأحياء.
 
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها (1)
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها

رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها (2)
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها 

رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها (3)
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها

رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها (4)
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها 
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها (5)
رئيس مدينة برج العرب تتفقد منظومة النظافة و تشدد على رفع كفاءتها

 


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