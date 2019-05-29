صور.. حدائق الإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

الاسكندرية جاكلين منير

تستعد حدائق حي الجمرك بالإسكندرية لاستقبال الزائرين والسائحين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك إدارة الحدائق بالحي لمتابعة تجميل الحدائق بنطاق الحي والاهتمام بنظافتها لتستقبل زائريها في أبهى صورة.

وقامت إدارة الحدائق بأعمال التجميل حيث تم تقليم الأشجار وأيضًا تقليم الأسيجة والشجيرات بحديقة محمد علي بالمنشية، بالإضافة إلى قص النجيل بالحدائق محيط مسجد أبي العباس المرسي وأمام مستشفى الملكة نازلى.

كما يتم الاهتمام بحديقة ديوان عام الحي ليُضفي الشكل الجمالي والحضاري اللائق للديوان، وذلك من خلال متابعة قص النجيل ومتابعة النظافة بها وتجميلها.

من جهة أخرى، واصل الحى تطبيق قرار الغرامات الفورية على إشغالات الطريق لليوم العاشر على التوالى، حيث شنّ حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لليوم العاشر على التوالي تطبيقًا لقرار الغرامات الفورية على إشغالات الطريق، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإيرادات المركزية وإدارات، إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والإيرادات ورخص المحلات بالحي.

وتم تحصيل المخالفات نقديًا وإلكترونيًا، من خلال المرور على شوارع؛ الجزائر وبحري بك بالإضافة إلى شوارع المنشية.

كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات منها؛ عدد من الكراسي مختلفة الأشكال والأحجام وترابيزات خشب وإستاندات حديد وغيرها من التعديات وإيداعها ديوان عام الحي.