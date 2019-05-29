صور.. توفير 2000 قطعة ملابس بالمجان للطلاب فى جامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض جامعة جنوب الوادي للأعمال الخيرية، والذى شهد اقبالا كبيرا من الطالبات، حيث يقام بالمدينة الجامعية للطالبات ويضم المعرض حوالى 2000 قطعة ملابس للطالبات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالملابس المعروضة، وجودتها وهى بالمجان للطالبات، وقدم الشكر للجهات الخيرية التي قدمت الملابس.

واضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، أن هذا المعرض يأتى فى اطار رعاية رئيس الجامعة بطلاب الجامعة، والاهتمام بهم وحيا جهود الجهات التي قدمت الملابس.



افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس