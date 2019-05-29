سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توفير 2000 قطعة ملابس بالمجان للطلاب فى جامعة جنوب الوادى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:50 م
صور.. توفير 2000 قطعة ملابس بالمجان للطلاب فى جامعة جنوب الوادى افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض جامعة جنوب الوادي للأعمال الخيرية، والذى شهد اقبالا كبيرا من الطالبات، حيث يقام بالمدينة الجامعية للطالبات ويضم المعرض حوالى 2000 قطعة ملابس للطالبات.
 
وأشاد رئيس الجامعة، بالملابس المعروضة، وجودتها وهى بالمجان للطالبات، وقدم الشكر للجهات الخيرية التي قدمت الملابس. 
 
واضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، أن هذا المعرض يأتى فى اطار رعاية رئيس الجامعة بطلاب الجامعة، والاهتمام بهم وحيا جهود الجهات التي قدمت الملابس.
 
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس (2)
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس 

افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس (3)
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس 

افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس (4)
افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخيرى للملابس 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الامتحانات فى الكليات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد سير الامتحانات:لا تهاون فى حالات الغش .. صور

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات المعهد الفنى الصحى والهندسة والطب

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب والحقوق

جامعه جنوب الوادى

اعمال خيريه

المدينه الجامعيه

رئيس جامعة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة