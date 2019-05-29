صور.. استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الشرقية ينير الشوارع فى قرية صبيح

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مدينة ههيا، بالتنسيق مع قسم الإنارة العامة بالتوجه فوراً إلي طريق قرية صبيح لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة لإنارة الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات، ذلك لشكوي الاهالي من عدم وجودة إنارة لمسافة طويلة.

وشدد المحافط على رؤساء المراكز والجهات المعنية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت، مؤكدا أن مقياس تقييم أداء المسئولين هو مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم وسرعة الاستجابة لشكاوهم وتقديم الحلول الفورية لها.

وأوضح رئيس المركز، أنه يتم عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة ورفع النزلات الكهربائية وتغطية الأسلاك المتهالكة وزرع أعمدة إنارة جديدة لتحسين مستوى الرؤية على الطرق العامة.

صيانة أعمدة الإنارة

صيانة أعمدة الإنارة