صور .. إزالة تعديات وضبط مخالفات ببحيرة البرلس خلال حملة أمنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير ادارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، من ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص مثبت عليها ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع بالعمود والرفاص وعليها 25 شيكارة سمك شر صغير الحجم وتم إلقائهم فى المياه خشية نفوقهم ولفافتين جر مخالفة، وضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص مثبت عليها ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع بالعمود والرفاص وعليها 20شيكارة سمك شر صغير الحجم وتم إلقائهم فى المياه خشية نفوقهم ولفافتين جر مخالفة.

كما تمكنت من ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص وعليها الفين متر غزل دورة مخالف، وضبط 5 ماكينات كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع بالعمود والرفاص، وضبط غزل دورة مخالف بطول 1500 متر، وضبط جوابى زريعة مخالفة ،و ضبط غزل جانب مخالف بطول ألف متر، كما تمكنت الحملة من إزالة 75علبة غزل دورة مخالف بطول 7500 مترتقريباً، وغزالة 60 جوبية زريعة مخالفة بواقع 60 جوبية تقريباً.

كما تمكنت الحملة من إزالة 350 متر غزل طيور مهاجرة مخالفة، وإزالة 50 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة حالة من تحاويط ورد النيل والغرائز الخشبية على مساحة فدانين.

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