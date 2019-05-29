صور.. أهالى قرية عزبة عفيفى يطالبون محافظ الشرقية برصف طرق داخلى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى عزبة عفيفى والقرى المجاورة التابعة لوحدة البيروم المحلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتمهيد ورصف الطريق الذى يربطها بالطريق العام.

وأكد أهالى المنطقة أن الطريق طوله 2 كيلو متر تقريبًا يبدأ من أول ترعة النوافعة وحتى مصرف العارين، ولا يصلح للترجل رغم أن المنطقة حيوية ويقوم الأهالي بزراعة محاصيل تحتاج إلى سيارات لنقل تلك المحاصيل، ويتعذر وصول وسائل النقل ما يكلف المزارعين معاناة كبيرة فى نقل محاصيلهم ناهيك عن انعزال المنطقة تمامًا عند هطول أمطار.

وطالب الأهالى، بسرعة رصف الطريق وتمهيده بمعدات رئاسة المركز ووضع عليه طبقة تساعد على عدم توقف حركة الطريق.



الاهالى



الطريق غير ممهد