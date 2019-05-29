صحيفة: مصر تنتهى من دراسات طرح 11 منطقة تنقيب عن الغاز غرب المتوسط

رويترز

نقلت صحيفة الشروق المصرية اليوم الأربعاء عن مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لم تذكر اسمه إن شركته انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط.

تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الموعد المتوقع لطرح "المزايدة بنهاية العام الحالي أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل".

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بوزارة البترول للحصول على تعقيب.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب.

وأعلنت مصر في فبراير شباط الماضي عن نتيجة أكبر مزايدة في تاريخ إيجاس والتي فازت فيها شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي وإيني بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا في قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.