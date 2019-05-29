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صحتك فى وصفة.. صفار البيض وزيت الزيتون لعلاج تقصف الشعر

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. صفار البيض وزيت الزيتون لعلاج تقصف الشعر تقصف الشعر - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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تقصف الشعر وتلفه من المشاكل التى تواجه الكثير من النساء والفتيات، ولعلاج تقصف الشعر تحتاجين إلى الصبر ويمكنكِ اللجوء للوصفات الطبيعية والماسكات التى يمكن أن تضعيها على شعرك لتغذيته، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام صفار البيض وزيت الزيتون لعلاج الشعر التالف والمتقصف، وفقاً لموقع step to health.

وقد يكون تقصف الشعر وتلفه ناتجاً عن الإفراط فى صبغة الشعر أو استخدام المنتجات غير المناسبة أو استخدام المكواة الساخنة أو التعرض لأشعة الشمس القاسية، ويتميز الشعر التالف فى الغالب بعدم وجود بريق أو لمعان والجفاف ونهايات الشعر تكون متقصفة.

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وصفة صفار البيض مع زيت الزيتون

يساعد قناع صفار البيض وزيت الزيتون على ترطيب وتغذية شعرك بالفوائد والقيمة الغذائية العالية.

صفار البيض
صفار البيض

المكونات

1 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

زيت الزيتون
زيت الزيتون

الطريقة:

- افصلى صفار البيض عن البياض.

- اخلطى صفار البيض مع زيت الزيتون.

- بعد ذلك، قومى بترطيب شعرك ووضع هذا الخليط.

- اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسليه جيدا.


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ماسك صفار البيض للشعر

فوائد زيت الزيتون للشعر

ماسكات للشعر

صحتك فى وصفة

علاج تقصف الشعر


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