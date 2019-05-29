سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة سوهاج" تحيل واقعة وفاة مريض بالحروق بمستشفى طهطا للنيابة الإدارية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:17 م
"صحة سوهاج" تحيل واقعة وفاة مريض بالحروق بمستشفى طهطا للنيابة الإدارية النيابة الإدارية - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قرر الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إحالة واقعة وفاة مريض بالحروق بمستشفى طهطا العام إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

 

وأضاف جميعة، أن المريض المتوفى أحمد محمود زين العابدين من نزلة على مركز جهينة وصل مستشفى طهطا العام الجمعة الماضية مصابا بالحروق وتم مناظرته من استشاري الجراحة وتم عمل الإسعافات الأولية ومحاولة تركيب "كانيولا" له وتركيب المحاليل اللازمة للمريض وتم اتخاذ قرار بتحويله إلى مستشفى سوهاج العام لعدم وجود قسم حروق بطهطا العام يستطيع التعامل مع المريض حيث كان الحرق من الدرجة الأولى بنسبة 80%.

 

 وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحويل المريض إلى مستشفى سوهاج العام بسيارة الإسعاف إلى قسم الحروق وتم استدعاء طبيب الجراحة والذى أراد تركيب "كانيولا" بالرقبة ولكن أهل المريض احتجوا وطالبوا بإدخاله العناية المركزة ولكن تم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى فرفض أهل المريض وقرروا خروجه من المستشفى وفور علم مدير مستشفى سوهاج العام بان طبيب حروق دخل وخرج من المستشفى خلال ساعة تم تحويل الواقعة للتحقيق فى الشئون القانونية بالمستشفى إلا أن المريض توفى بعدها، فقرر وكيل وزارة الصحة إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"صحة سوهاج": 100 كرسى متحرك و90 سيارة إسعاف لدعم الاستفتاء على تعديل الدستور

نصائح صحة سوهاج قبل شراء الفسيخ والرنجة فى شم النسيم × 18 معلومة

"صحة سوهاج": فحص 99% من المستهدف ضمن مبادرة 100 مليون صحة

وكيل صحة سوهاج: أجرينا الكشف على 1.9 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة"

وكيل صحة سوهاج: افتتاح 7 مراكز أمومة وطفولة بالمحافظة فبراير المقبل

"صحة" سوهاج تكشف على 800 ألف مواطن ب"100 مليون صحة" وتقدم العلاج لـ9000 حالة

صحه سوهاج

وفاه مريض

طهطا

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

الصحه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة