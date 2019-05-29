"صحة سوهاج" تحيل واقعة وفاة مريض بالحروق بمستشفى طهطا للنيابة الإدارية

سوهاج – عمرو خلف

قرر الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إحالة واقعة وفاة مريض بالحروق بمستشفى طهطا العام إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

وأضاف جميعة، أن المريض المتوفى أحمد محمود زين العابدين من نزلة على مركز جهينة وصل مستشفى طهطا العام الجمعة الماضية مصابا بالحروق وتم مناظرته من استشاري الجراحة وتم عمل الإسعافات الأولية ومحاولة تركيب "كانيولا" له وتركيب المحاليل اللازمة للمريض وتم اتخاذ قرار بتحويله إلى مستشفى سوهاج العام لعدم وجود قسم حروق بطهطا العام يستطيع التعامل مع المريض حيث كان الحرق من الدرجة الأولى بنسبة 80%.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحويل المريض إلى مستشفى سوهاج العام بسيارة الإسعاف إلى قسم الحروق وتم استدعاء طبيب الجراحة والذى أراد تركيب "كانيولا" بالرقبة ولكن أهل المريض احتجوا وطالبوا بإدخاله العناية المركزة ولكن تم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى فرفض أهل المريض وقرروا خروجه من المستشفى وفور علم مدير مستشفى سوهاج العام بان طبيب حروق دخل وخرج من المستشفى خلال ساعة تم تحويل الواقعة للتحقيق فى الشئون القانونية بالمستشفى إلا أن المريض توفى بعدها، فقرر وكيل وزارة الصحة إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.