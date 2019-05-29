صاحب مصنع ينتج زيت زيتون ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بحيازة 4 أطنان 600 كيلو من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " أحمد. ع " صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، لكميات من زيت الزيتون، والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.
وبمداهمة المصنع، تم ضبط " محمد. ر " المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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