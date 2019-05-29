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شركة مياه القاهرة تجدد مطالبتها بعدم الإسراف فى غسيل السجاجيد لتوفير المياه

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:06 م
شركة مياه القاهرة تجدد مطالبتها بعدم الإسراف فى غسيل السجاجيد لتوفير المياه محطة مياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين بعدم الإسراف فى المياه فى غسيل السجاجيد والمنازل لضمان دوام الخدمة لجميع العملاء ولتخفيف الضغوط على الصرف وتلافى الأضرار بالصحة العامة والبيئة، وذلك بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والاعلام.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة، أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على إعتماد الجودة كلا فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.

 


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