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شتلات أشجار الزينة المخفضة.. تعرف على الأسعار بزراعة بالوادى الجديد (صور)

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:36 م
شتلات أشجار الزينة المخفضة.. تعرف على الأسعار بزراعة بالوادى الجديد (صور) شتلات الزينة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، طرح كميات من شتلات أشجار الزينة عالية الجودة، بأسعار مخفضة للمواطنين والمزارعين، تحت رعاية الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، وبتوجيهات المهندس سامح رمزى غبريال مدير إدارة البساتين.

وقال رئيس قسم الزينة، المهندس محمود عبد العال، إن المديرية وفرت شتلات زينة بإدارة البساتين بمديرية الزراعة، بأسعار مخفضة، وعلى راغبى الشراء التقدم لإدارة البساتين بالمديرية للحصول على احتياجاتهم، موضحا قوائم الأسعار كالتالى:

 

 

- قطيفة (برتقالى - أصفر) 10 جنيهات. 

- بيتونيا (روز - بنفسجى - أحمر) 10 جنيهات

- زنيا صفراء 10 جنيهات

- جورنيا 10 جنيهات

- قرنفل (أحمر - نبيتى - أبيض) 20 جنيها

- صبار كلنشن 10 جنيهات

- صبار فوربيا 35 جنيها

- صبار زولزيا (أبيض - بنفسجى - أزرق) 20 جنيها 

- صبار لوبيليا 10 جنيهات 

- ورد بلدى أمهات كبيرة 60 جنيها

- كليوس (سجادة) 20 جنيها

- سكلمة ظل 30 جنيها.

نباتات الزينة (2)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (3)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (4)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (5)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (6)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (7)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (8)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (10)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (11)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (12)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (13)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (14)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (15)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (17)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (18)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (19)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

نباتات الزينة (20)
شتلات أشجار الزينة عالية الجودة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

 

 

 

 

 


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زراعة الوادى الجديد

الوادى الجديد

اشجار الزينه بالوادى الجديد

مديرية الزراعة بالوادى الجديد


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