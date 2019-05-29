شاهد فى دقيقة .. اليابان تتشح بالسواد بعد طعن 21 شخص

مجهول يهاجم المارة بسكاكين فى مدينة كاواساكى اليابانية

الحادث يسفر عن مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 19

الشرطة تعتقل المنفذ مصابًا بعد أن طعن نفسه

الشرطة تؤكد وفاة المشتبه به فى الحادث متأثرًا بإصابته

رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" يصف الحادث بالمروع

الحكومة اليابانية تشدد على تدابير سلامة انتقال أطفال المدارس

وقع الحادث فى تمام الساعة "7:45 صباحًا" بالتوقيت المحلى

وقفة بالورود على ضحايا الحادث فى طوكيو

تشديدات أمنية فى العاصمة اليابانية بعد الحادث

الرئيس الأمريكى يدين الحادث