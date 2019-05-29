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شاهد.. أجمل 10 مواقع سياحية وأثرية يقبل عليها الأجانب والمصريين فى أسوان

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:40 م
شاهد.. أجمل 10 مواقع سياحية وأثرية يقبل عليها الأجانب والمصريين فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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تعد أسوان واحدة من أفضل المدن السياحية فى مصر والعالم، نظراً لتمتعها بسحر الطبيعة وجمال المشاهد النيلية والبيئية وتميزها بوجود عدد من المواقع الأثرية والسياحية التاريخية، التى تجعل السائحين يحرصون على زيارتها فى كل عام.

ويستعرض "اليوم السابع" من خلال الفيديو جراف أبرز المعالم السياحية فى أسوان وجمال وسحر الطبيعة فيها:

1-         يعد نهر النيل أحد أبرز المواقع السياحية فى أسوان نظراً للمشاهد الخلابة التى يتمتع بها الناظرين خلال رحلتهم السياحية، ويفضل عدد كبير من الزائرين الاستمتاع بجولة فى النيل سواء بالمراكب النيلية أو بالبواخر السياحية.

2-             السد العالى والذى كان شاهداً على نهضة صناعية وزراعية كبرى لمصر خلال سبعينيات القرن الماضى، وهو مفتوح للزيارة أمام السائحين وتم تطوير جسم السد لجذب أكبر عدد من السائحين.

3-             رمز الصداقة المصرية السوفيتية والذى يعد أعلى نقطة فى مصر حتى أنها تعلو برج القاهرة.

4-             معبد فيلة الأثرى وسط النيل فى جزيرته المعروفة.

5-             المسلة الناقصة الأثرية.

6-             البيوت النوبية والاستمتاع بالبيئة الخلابة وعادات وتقاليد أهل النوبة.

7-             معبد كوم أمبو الأثرى ومقاييس النيل.

8-             معبد إدفو الأثرى وتمثال الإله حورس.

9-             الحديقة النباتية التى تضم أندر النباتات على مستوى العالم.

10-        السوق السياحى بأسوان وعدد من المنتجات الأسوانية المميزة.

أشجار الحديقة النباتية
أشجار الحديقة النباتية

 

البيوت النوبية
البيوت النوبية

 

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية

 

السائحون بمعبد فيلة
السائحون بمعبد فيلة

 

السائحون فى مطار أسوان
السائحون فى مطار أسوان

 

السد العالى
السد العالى

 

الصخور النيلية فى أسوان
الصخور النيلية فى أسوان

 

الطبيعة والزهور
الطبيعة والزهور

 

المراكب الشراعية فى أسوان
المراكب الشراعية فى أسوان

 

النيل فى أسوان
النيل فى أسوان

 

رمز الصداقة
رمز الصداقة

 

سائحون على كورنيش النيل
سائحون على كورنيش النيل

 

كتراكت على النيل
كتراكت على النيل

 

كورنيش-النيل بأسوان
كورنيش-النيل بأسوان

 

لون الجبال يمتزج مع الماء
لون الجبال يمتزج مع الماء

 

معبد إدفو
معبد إدفو

 

معبد فيلة
معبد فيلة

 

معبد كوم أمبو
معبد كوم أمبو

 

نهر النيل
نهر النيل

 


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