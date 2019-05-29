س وج.. كل شىء عن متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟

كتبت فاطمة ياسر

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل اضطرابات النفس أثناء النوم، وهذا الأمر يتسبب في شعور الفرد بالقلق الشديد نتيجة لعدم قدرته علي أخذ النفس بشكل طبيعي ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، وفقا لموقع "healthline" الطبي.

ما هي متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟

متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم هي متلازمة يعاني منها بعض الأشخاص، وهي تعني أنهم يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.

ما هو السبب في الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ومنها:

-تناول الأطعمة الدسمة ثم الذهاب مباشرة إلي النوم.

-زيادة الوزن بشكل ملحوظ يكون من أبرز الأسباب.

-رفع نسبة السكر بالدم.

ما هو علاج متلازمة انقطاع لنفس أثناء النوم؟



أولا عليك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في تنظيم نفس الشخص، والحد من الإصابة بانقطاع النفس في الليل أو أثناء النوم.

استخدام جهاز يساعد في تنظيم نسبة التنفس ويقوم بضخ الهواء.