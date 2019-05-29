سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج.. كل شىء عن متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:30 م
س وج.. كل شىء عن متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟ انقطاع النفس ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
إضافة تعليق

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل اضطرابات النفس أثناء النوم، وهذا الأمر يتسبب في شعور الفرد بالقلق الشديد نتيجة لعدم قدرته علي أخذ النفس بشكل طبيعي ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، وفقا لموقع "healthline" الطبي.

 ما هي متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟

متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم هي متلازمة يعاني منها بعض الأشخاص، وهي تعني أنهم يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.

ما هو السبب في الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم؟
 

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، ومنها:

-تناول الأطعمة الدسمة ثم الذهاب مباشرة إلي النوم.

-زيادة الوزن بشكل ملحوظ يكون من أبرز الأسباب.

-رفع نسبة السكر بالدم.

ما هو علاج متلازمة انقطاع لنفس أثناء النوم؟
 

أولا عليك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في تنظيم نفس الشخص، والحد من الإصابة بانقطاع النفس في الليل أو أثناء النوم.

استخدام جهاز يساعد في تنظيم نسبة التنفس ويقوم بضخ الهواء.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

احمى نفسك من الأنيميا.. أكلات تساعد فى علاج نقص هيموجلوبين الدم

احمى نفسك من السرطان بهذه الأطعمة أبرزها البيض والعدس

إزاي تحمي نفسك من الإصابة بحمو النيل في الصيف؟

علامات بتقولك السكر مش مظبوط ..الحق نفسك وحافظ على صحتك

متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم

علاج متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم

مشاكل التنفس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة