سيرجى لافروف: ما يجرى فى كوسوفو نتيجة لإهمال الاتحاد الأوروبى

وكالات الأنباء

اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن ما يجرى فى كوسوفو هو نتيجة لإهمال الاتحاد الأوروبى.

وحسب موقع روسيا اليوم، شدد لافروف خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره السلوفينى ميرو تسيرار، فى العاصمة لوبليانا، على أن الاستفزازات هناك تلبى مصلحة الذين يرغبون فى تحويل منطقة البلقان إلى "حاجز وقائى" فى العلاقات مع روسيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حملت، كلا من واشنطن وبروكسل مسئولية تفاقم الوضع فى كوسوفو.