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سقوط 5 عناصر إجرامية فى أسوان بحوزتهم مخدر الاستروكس والبانجو

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:23 م
سقوط 5 عناصر إجرامية فى أسوان بحوزتهم مخدر الاستروكس والبانجو مخدرات - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان فى ضبط 5 عناصر إجرامية فى دوائر مركز كوم أمبو وأسوان وإدفو، وبحوزتهم  كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ علي المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم  فى الواقعة.
 
والمتهمون هم: " ص . أ . " 32 سنة، عاطل، السابق ضبطه واتهامه في  12 قضية متنوعة (مخدرات وسرقة متنوعة وحيازة سلاح بدون ترخيص ونشل وتسول) وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (2) كيلو جرام، و" ح .م. "، 24 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في (3) قضايا وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن  كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (100) جرام، و" ح  .ع" 23 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام، وضبط " م .ا"  30 سنة، عاطل والسابق ضبطه واتهامه في (9) قضايا متنوعة، شملت قضايا مخدرات وقضايا سرقة متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام، وضبط " ع . م."  سنة 29 عاطل وبحوزته  كمية من نبات البانجو المخدر تزن (2) كيلو جرام  وكمية من الاستروكس المخدر تزن (500) جرام، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
 

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مخدرات

امن اسوان

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استروكس


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