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سقوط 4 متهمين بحوزتهم أيس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:28 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم أيس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من مخدر الايس و البانجو والهيروين، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "خالد.ح.ع" 27 عام، عاطل مقيم الشهداء، بحوزته كمية من مخدر الايس تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عيسى.ف.س" 18 عام، عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول .
 
كما تم ضبط، كلا من المتهم "محمود.ع.م" 37 عام، عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير، والمتهم "محمد.م.خ" 33 عام، عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 

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