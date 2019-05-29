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سفر وعودة 1488 مصريا وليبيا و 306 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:12 م
سفر وعودة 1488 مصريا وليبيا و 306 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1488 مصريا وليبيا و 306 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 715 إلى الجانب الليبي، بينهم  257مصريا و458 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 773 بينهم 661 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 112 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  195 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 111 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


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