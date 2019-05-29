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خالد صلاح
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 29-5-2019

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:18 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 29-5-2019 اليورو _ أرشيفية
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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2019، انخفاضا طفيفا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.78 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.74 جنيه للشراء.

 18.89 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.74 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.74 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.68 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.69 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.81 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.69 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 


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