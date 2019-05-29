سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-5-2019

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:17 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-5-2019 الريال السعودى _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 29-5-2019، استقرارا، حيث ثبت سعر الريال عند 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.47 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.47 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.47 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.41  جنيه للشراء.

4.54جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.44 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.45 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 24-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 23-5-2019.. الاستقرار سيد الموقف أمام الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-5-2019

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة