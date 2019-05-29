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سحورك عربى وإسلامى.. شراب الكولاك يمنع العطش للصائمين فى ماليزيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
سحورك عربى وإسلامى.. شراب الكولاك يمنع العطش للصائمين فى ماليزيا السحور - ارشيفية
كتبت إيناس البنا
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يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

تقام فى رمضان مهرجانات للمأكولات والحلويات بأشكالها وأنواعها وألوانها، يسمونها باللغة الملايوية (بازار رمضان) أي سوق رمضان، تقام هذه المهرجانات فى كل مكان توجد فيه تجمعات سكنية.

ومن عادة المسلمين هناك أن يتناولوا بعد الفراغ من طعام السحور شرابًا يسمى ( الكولاك ) وهو شراب يساعد على تحمل العطش، ويدفع الظمأ عن الجسم في نهار رمضان، ناهيك عن أنه يزود شاربه بطاقة وقوة خاصة تعينه على القيام بعمله وواجبه أثناء الصيام.

الكولاك
الكولاك

 

أبام باليك أو بان كيك
 

يعد البان كيك أو الأبام باليك من أشهر المخبوزات في ماليزيا ويتكون من عجينة هشة ورقيقة محشوة بجوز الهند والسكر والفول السوداني.

المسلمون في ماليزيا يعرفون جيدا شخصية "المسحراتي" ويقدرون دوره، فهو حاضر في العديد من القرى والمدن مع بداية رمضان ومستمر إلى نهايته، يطوف بالأحياء والمنازل لينبه أهلها بأن موعد تناول طعام السحور قد حل.

ويعتبر المسحراتي من عادات رمضان في ماليزيا والتي وفدت من البلدان العربية، فيجوب بعض المتطوعين الشوارع الداخلية بالدفوف قبل الفجر بساعة لتنبيه الناس للاستيقاظ وتناول السحور.

السحور فى ماليزيا
السحور فى ماليزيا

 

 

 


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سحورك اسلامى

ماليزيا فى رمضان

الفول السودانى

المسحراتى


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