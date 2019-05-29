زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة على مدار الأيام الحالية، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء منتجات اللحوم طوال شهر رمضان، بجانب أيضًا طرح منتجات السلع الغذائية والدواجن المجمدة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فروع معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 21 فرعًا للمعرض التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، فى العمل بمحافظات الوجه البحرى، بجانب وجود بعض الفروع فى الوجه القبلى، طالما أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين فى حين جرى انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليها.