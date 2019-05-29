روسيا تدعو المجتمع الدولى لحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا

وكالات الأنباء

دعت روسيا المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لاتخاذ موقف مبدئى يحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا ورفع العقوبات عنها.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء، عن مقر التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، "نحث المجتمع الدولى والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية على اتخاذ موقف مبدئى فى التأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة انسحاب قواتها من الأراضى السورية المحتلة، حيث تدعم هذه القوات العصابات المسلحة وتعيق استعادة الحياة المدنية فى سوريا".

وذكر البيان حسب موقع روسيا اليوم، أن روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التى لا تسهم فى حل المشاكل الإنسانية فى هذا البلد.

وقال البيان "نطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى برفع العقوبات الاقتصادية المناهضة لسوريا. مثل هذه التدابير التقييدية لا تسهم فى حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة فى سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية تعرقل استيراد دمشق الأدوية والمواد الخام والمعدات الطبية، وتعيق توريد معدات الترميم والبناء الضرورية لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية فى سوريا.