سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدعو المجتمع الدولى لحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:57 ص
روسيا تدعو المجتمع الدولى لحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

دعت روسيا المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لاتخاذ موقف مبدئى يحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا ورفع العقوبات عنها.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء، عن مقر التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، "نحث المجتمع الدولى والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية على اتخاذ موقف مبدئى فى التأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة انسحاب قواتها من الأراضى السورية المحتلة، حيث تدعم هذه القوات العصابات المسلحة وتعيق استعادة الحياة المدنية فى سوريا".

وذكر البيان حسب موقع روسيا اليوم، أن روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التى لا تسهم فى حل المشاكل الإنسانية فى هذا البلد.

وقال البيان "نطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى برفع العقوبات الاقتصادية المناهضة لسوريا. مثل هذه التدابير التقييدية لا تسهم فى حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة فى سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية تعرقل استيراد دمشق الأدوية والمواد الخام والمعدات الطبية، وتعيق توريد معدات الترميم والبناء الضرورية لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية فى سوريا.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. بلجيكا تسلّم الأمن الروسى مواطنا من عناصر تنظيم داعش فى سوريا

سوريا تكشف عن اجتماع سرى نظمته تركيا بإدلب بحضور تنظيمات ارهابية

أمريكا: الضربات الجوية الروسية والسورية تصعيد طائش للصراع فى سوريا

صاروخ إسرائيلى يصيب محافظة القنيطرة فى سوريا

روسيا

سوريا

امريكا

المجتمع الدولى

اخبار العرب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة