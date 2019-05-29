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روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس "سو 57"

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص
روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس "سو 57" المقاتلة سو 57 - أرشيفية
وكالات الأنباء
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استكملت روسيا استعداداتها لإنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس "سو 57"، حيث تأكد نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، من إتمام الاستعدادات لتصنيع طائرات "سو 57" فى مصنع الطائرات بمدينة كومسومولسك فى الشرق الروسى، وتفقد النموذج العملى الأول من مقاتلة الجيل الخامس.

وأبلغ نائب وزير الدفاع، الصحفيين – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم  الأربعاء - أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم النموذج العملى الأول من مقاتلة "سو 57" فى نهاية عام 2019.

وعبر نائب وزير الدفاع الروسى عن رضاه عما رآه، وأعرب عن أمله فى تنفيذ جميع الخطط فى وقت محدد، فيما يشار إلى أن المقاتلة "سو 57" تتميز بقدرتها على إخفاء نفسها عن الرادارات المضادة، وتستطيع أن تنازع أى مقاتلة من مقاتلات العدو، وتدمر أهدافًا أرضية وبحرية.

 


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