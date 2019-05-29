رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بالدقهلية

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحال، لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين، وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز.

وأكد على إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد والعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المتواصلة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل الحسم تطبيقا للقانون والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل الجاد على حل مشاكلهم دون تراخ أو إهمال.

وأوضح شاروبيم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة وسرعة التعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق من المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتزام سائقى التاكسى بالتعريفة المقررة.

كما شدد على قيام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ونظافتها لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها.

ومن جهة أخرى أكد شاروبيم على رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصة السياحى وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى، وتكثيف أعمال النظافة ورش مبيدات الناموس والحشرات وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال ابراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع ايه احداث فورا بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة جمصة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا.