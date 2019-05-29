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رئيس وزراء الهند يعتزم استضافة رئيس الصين فى قمة غير رسمية خلال العام الجارى

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:47 ص
رئيس وزراء الهند يعتزم استضافة رئيس الصين فى قمة غير رسمية خلال العام الجارى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فى بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، سوف يستضيف الرئيس الصينى شى جين بينج، فى وقت لاحق هذا العام فى قمة غير رسمية.

وأضاف المتحدث "خلال أول قمة غير رسيمة فى ووهان قبل الرئيس الصينى شى دعوة رئيس الوزراء مودى لزيارة الهند لعقد القمة غير الرسمية الثانية فى 2019، والجانبان على اتصال من خلال القنوات الدبلوماسية لتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع".

واجتمع الزعيمان عدة مرات خلال العام الماضى لنزع فتيل التوتر وتعزيز الروابط التجارية بعد أن أثارت مواجهة عسكرية عند حدودهما فى منطقة جبال الهيمالايا عام 2017 مخاوف من نشوب حرب.

 


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