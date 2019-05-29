رئيس مياه الفيوم يبحث مشكلات انقطاع المياه مع المواطنين

الفيوم رباب الجالى

عقدت إدارة خدمة المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لقاء لخدمة المواطنين برئاسة اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ورؤساء القطاعات ومديرى العموم، وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

واستعرض اللواء هشام درة رئيس الشركة 8 شكاوى تخص المواطنين فى هذا اللقاء ما بين انقطاعات لمياه الشرب وشكاوى من ارتفاع قيمة المقايسات.

وناقش رئيس الشركة، مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بقرية سلوت بمركز سنورس وبعض قرى التابعة لمركز إطسا مع بعض المواطنين خلال لقاء خدمة المواطنين، كما وعد بحل هذه المشكلة حلا جذريا بعمل روافع وبوسترات من أجل زيادة الضغوط داخل الشبكات حتى نضمن وصول مياه الشرب وانتظامها لهذه القرى المتضررة.

ووجه رئيس الشركة الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بإزالة كافة التعديات على خطوط مياه الشرب واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها واستخدامها فى رى الأراضى الزراعية وتحرير المحاضر ضد كل من يثبت ضده مثل هذه المخالفات وتحويلها للنيابة العامة حتى تكون هناك إجراءات رادعة حفاظا على مياه الشرب وضمان وصولها لكافة النهايات وأطراف المحافظة.

وأصدر رئيس الشركة تعليماته لفرق الغواصين بتطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي داخل مدينة الفيوم من الرواسب كصيانه وقائية واحترازية حتى يحتفل المواطنين بعيد الفطر المبارك بدون اى مشاكل داخل محافظة الفيوم.