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رئيس جامعة المنصورة: إحالة 22 حالة غش بامتحانات الكليات للشئون القانونية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:07 م
رئيس جامعة المنصورة: إحالة 22 حالة غش بامتحانات الكليات للشئون القانونية د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها بامتحانات الكليات منذ انطلاقها حتى الآن بلغت 22 حالة فقط، مشيرًا إلى أن السبب فى تقليص هذه الحالات لاعتماد الجامعة على امتحانات التصحيح الإلكترونى وتطبيق قانون تنظيم الجامعات بشكل صارم بخصوص عقوبات الغش.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الصدد، تمت إحالة جميع الطلاب المتهمين فى حالات الغش إلى الشئون القانونية؛ لتطبيق العقوبات التى يقرها القانون على هؤلاء الطلاب.

 

 


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