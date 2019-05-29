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رئيس تونس يشارك فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة غدا

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:43 م
رئيس تونس يشارك فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة غدا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
كتبت - هناء أبو العز
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يشارك رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، فى أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، المقرّر انطلاقهما تباعًا فى مكة المكرمة، الخميس والجمعة 30 و31 مايو الجارى.
 
تأتى مشاركة الرئيس التونسى تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وبحسب بيان الرئاسة التونسية فمن المقرر أن يتباحث القادة العرب فى قمتهم الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة فى المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
 
 

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