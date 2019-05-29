رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية لتوجيه 200 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الإجتماعى لتحسين البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا وإحتياجا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " .

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أنه بموجب هذا الإتفاق فإن وزارة الأوقاف قدمت 200 مليون جنيه موجهة ل100 قرية أكثر فقرا فى 11 محافظة لتحسين البنية التحتية لهذه القرى وعمل وصلات مياه وصرف صحى ورصف الطرق .

وقال وزير الأوقاف ، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لإرسال 3 الاف سجادة من مصنع سجاد دمنهور لتأسيس مساكن الأسر الأولى بالرعاية ، كما سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم