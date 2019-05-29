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رئيس الوزراء الإثيوبى يبحث مع رئيس المجلس الانتقالى فى السودان آخر التطورات

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:53 م
رئيس الوزراء الإثيوبى يبحث مع رئيس المجلس الانتقالى فى السودان آخر التطورات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد
أديس أبابا (أ ش أ)
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بحث رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالى العسكرى فى السودان، عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية فى السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" التى بثت النبأ اليوم الأربعاء، أن البرهان اعترف بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من آبى أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التى أثيرت فى أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبى دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل فى شؤونها الداخلية .

يشار إلى أن المجلس الانتقالى السودانى وتحالف المعارضة توصلا مؤخراً إلى اتفاق لتشكيل هيئة جديدة لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس المجلس الانتقالى فى السودان قد وصل إلى (أديس أبابا ) أمس الثلاثاء، فى زيارة رسمية.

 


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