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خالد صلاح
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رئيس الكاميرون يقدم منحة مالية لمواجهة غلاء أسعار الحج هذا العام

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:36 م
رئيس الكاميرون يقدم منحة مالية لمواجهة غلاء أسعار الحج هذا العام رئيس الكاميرون بول بيا
أ ش أ
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 أعلن رئيس الكاميرون بول بيا تقديم منحة تقدر بمليار فرانك أفريقي للحجاج المسلمين، لمواجهة ارتفاع أسعار الحج ، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد حجاج الكاميرون هذا العام 2839 حاجا بزيادة قدرها 350 حاجا عن العام الماضي.

جاء ذلك بعدما أثار ارتفاع أسعار الحج في الكاميرون هذا العام حالة من الجدل في وسائل الإعلام والرأي العام الكاميروني .
وكان وزير الإدارة الإقليمية رئيس اللجنة الوطنية للحج بول اتانجا نجي - الذي أعلن قرار رئيس البلاد - قد صرح في وقت سابق بأن تكاليف الحج لهذا العام ارتفعت لتصل إلى 2529 مليون فرانك أفريقي لحجاج الكاميرون بدلا من 2242 مليون فرانك أفريقي العام الماضي.

وصرح موسى عمارو منسق مجلس الأئمة ورجال الدين المسلمين في الكاميرون "لم نكن نتخيل أن الأمور ستسير بهذه السرعة على هذا النحو..أعربنا عن قلق المسلمين، ولم يتوان الرئيس عن تبديد قلقنا.. وهذا أمر يحسب للرئيس".

وطبقا لرئيس اللجنة الوطنية للحج، فإن ارتفاع أسعار حج هذا العام يرجع لعدة عوامل خارجية، من بينها تكلفة النقل الحضري التي لم تؤخذ في الاعتبار العام الماضي، والتأشيرة التي تستخرجها السلطات السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق العالمي. 
يذكر أن الفرنك الأفريقي هو عملة متداولة في 12 دولة أفريقية كانت في السابق مستعمرات فرنسية ، بالإضافة إلى دولتي غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.


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بول بيا

الحجاج المسلمين


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