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رئيس الحجر الزراعى من الصين: اجتماعات الطريق الأخضر تفتح أسواق بالخارج

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:56 م
رئيس الحجر الزراعى من الصين: اجتماعات الطريق الأخضر تفتح أسواق بالخارج الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى ، إن مصر تسعى دائمًا لحضور الأحداث الكبرى مثل اجتماعات الطريق الأخضر بالصين، التى تزيد من ثقل مصر العالمى، فضلاً عن أنها تمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية ووضع آليات تصدير تتناسب مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، كممثل الجانب المصرى في اجتماعات مشروع "الطريق الأخضر" في الصين.

وأوضح رئيس الحجر  الزراعى  المصرى، في تصريحات  لـ "اليوم السابع "، أن اجتماع الطريق الأخضر، خاص برؤساء الحجر الزراعى على مستوي 25 دوله تمثل أفريقيا والشرق الادني وشرق أوروبا وتنظمها الاتفاقيه الدوليه لوقاية النباتات بالأمم المتحدة، موضحا أن "اجتماعات  الطريق الأخضر ، تستهدف بحث الشروط والتدابير الخاصة بالصحة النباتية والتشريعات الخاصة لكل دولة ومدى توافقها معها من أجل توفير الأمن الغذائي وتيسير التجاره الدولية.

يذكر، أن الصين دشنت مبادرة تحمل اسم الطريق الأخضر، ( طريق واحد - حزام واحد) والتي تهدف إلي تحسين إنتاجية النباتات من خلال الحد من انتشار وإنتقال الآفات عبر الحدود ووضع شروط صحه نباتيه موحدة بين الدول المشاركه وبينها مصر.

 

 

اجتماعات الطريق الاخضر بالصين
اجتماعات الطريق الاخضر بالصين

 

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى (1)
الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى

 

 

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى (2)
الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى

 

 

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى (3)
الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى

 

 

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى (4)
الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى

 


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الحجر الزراعى

الطريق الأخضر

اجتماعات الصين

الصحة النباتية

المنتجات الزراعية


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