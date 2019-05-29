وقال دانفورد - في كلمة ألقاها في معهد بروكنجز للأبحاث في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نريد أن يعلم الإيرانيون أن لدينا قوة ردع مناسبة لو فكروا بمهاجمة قواتنا".

وأضاف أن النقاشات بينه وبين قائد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي متواصلة "لضمان توفير مستوى مناسب من القوات لحماية أفرادنا في المنطقة"، مشيرا إلى أن انتشار القوات الأمريكية في الخليج "ليس محاولة لاستفزاز أي طرف بل لضمان الحماية لشعبنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - يوم /الجمعة/ الماضي - أن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.