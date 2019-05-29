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داخلية بلجيكا: سنجرى تحقيقا فى مشكلات فنية وقعت خلال الانتخابات الأوروبية

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:40 م
داخلية بلجيكا: سنجرى تحقيقا فى مشكلات فنية وقعت خلال الانتخابات الأوروبية السلطات البلجيكية
كتب أحمد علوى
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قال المتحدت باسم وزارة الداخلية البلجيكية بيتر جرويلز، لصحيفة " ليزيكو" أن السلطات ستجرى تحقيق موسع فى عدد من المشكلات الفنية التى وقعت يوم الأحد 26 مايو يوم نهاية الانتخابات الأوروبية، فى والونيا وبروكسل، بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة والنصف من نفس المساء.

وقال المتحدث إن الهدف هو تحديد مكان حدوث المشاكل دون فرض جزاءات لأن "كل النتائج وصلت أخيرًا" بفضل 700 تدخل تقنى، وأن نصف المشاكل تم حلها عن طريق الهاتف.

ويقول بيتر: "فى الواقع ، رغم الازدحام الذى واجهناه ، فقد انتهى بنا الفرز فى وقت مبكر مقارنة بعام 2014" وأضاف المتحدث "سيكون لدينا وقت لتقييم الإجراءات فى الأسبوع المقبل".

واختتم بيتر حديثه قائلا: "رغم وجود مشكلات يتم التحقيق فيها فإنه بشكل عام ، يمكننا القول إن الانتخابات سارت على ما يرام"، مشيرًا إلى أن "المشاكل الحاسوبية" وقعت خلال انتخابات عام 2014 "وكان الوضع 1000 مرة أسوأ"..


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