خيط الجريمة.. كيف أرشد جار المجنى عليه النيابة للوصول لقاتل شقيق زوجته؟

كتب سليم على

شاءت الأقدار أن يتواجد أحمد كرم بشرفه منزله ليكون الشاهد والدليل الدامغ على جريمة قتل مكتملة الأركان، حيث شاهد عامل يقتحم منزل شقيق زوجته وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بطعنات قاسية تجاه جسده وفر هاربا، وحاول الذهاب له لاسعافة إلا أنه فقد الحياة.

وبداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من بعض الأهالى، يفيد بالعثور على شخص مقتول داخل منزله بدائرة القسم، وافادوا بأن زوج شقيقته وراء ارتكاب الواقعة، على الفور قام رجال المباحث يتكثيف التحريات وسؤال جيران وأقارب المجنى عليه الذين أرشدوا عن زوج شقيقته الذى كان دائم الخلاف معه لأنه دائما ما يتعدى بالضرب والسباب على شقيقته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم كمال جبريل لبيب لوس، عامل، 31 سنة، قتل المجنى عليه مينا رافت ناروز "شقيق زوجته"، عمد مع سبق الإصرار إذ اعتاد المتهم تعنيف وضرب وسب شقيقة المجنى عليه، ولما تدخل للدفاع عنها، استشاط غضب المتهم وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواه" وتوجه لحيث يتواجد المجنى عليه ولما وقعت عينه عليه أوسعه بسلاحه ضربا وطعنا حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

وقال أحمد كرم أحد شهود العيان أمام النيابة، إنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه تأوه المجنى عليه، وباستبيانه للامر من شرفة مسكنه شاهد المتهم ممسكا بسلاح أبيض "مطواه" وسدد به طعنه لجسد المجنى عليه فسقط أرضا مضرجا بدمائه فهرع لإسعافه ونقله لإحدى المستشفيات وتبين مقتله، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، بمعاقبة المتهم، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شقيق زوجته بعدما تدخل لحمايتها من تعذيبه لها بمنطقة الوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.