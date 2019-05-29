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خطة البرلمان: 1.172 مليار جنيه إتاحات عاجلة تدخل حساب الأبنية التعليمية غدا

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
خطة البرلمان: 1.172 مليار جنيه إتاحات عاجلة تدخل حساب الأبنية التعليمية غدا ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة
كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه جرى الاتفاق على توفير مبلغ مليار و172 مليون جنيه فى شكل إتاحات عاجلة للهيئة العامة للأبنية التعليمية غدًا الخميس.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات له، أنه سيجرى ضخ مبلغ مليار جنيه أخرى لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية يوم 1 يوليو، اليوم الأول من العام المالى الجديد لتُحسب ضمن الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم احتساب الإتاحة العاجلة البالغة مليار و172 مليون جنيه على موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.

وأوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه بعد إتاحة هذه المبالغ بالكامل لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية سيكون قد تم تسديد مديونية الهيئة بالكامل.


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