وقال خامنئى - خلال استقباله مجموعة من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية الإيرانية - إن التفاوض بشأن تلك القضايا العسكرية يعنى التخلى عن قدرات إيران الدفاعية، كما ان التفاوض مع واشنطن لن يثمر شيئا سوى الضرر".

وأكد خامنئى مجددا - حسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية- أن بلاده لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية ليس خوفا من العقوبات الأمريكية، ولكن لان حيازة مثل هذه الأسلحة "يتعارض مع الفقه والشريعة الإسلامية" على حد قوله.